Kiracısını çıkarmak için iş yeri önünü kum yığını ile kapattı; 30 bin lira ceza uygulandı Son dönemdeki kiracı ve ev sahipleri kavgalarına bazı iş yerleri de eklendi. Düzce'de meydana gelen olayda bir iş yeri sahibi kiracısını çıkarmak için dükkanın önüne kum yığdı. Belediye ekipleri de iş yeri sahibine 30 bin lira ceza uyguladı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:26 facebook

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