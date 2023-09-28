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        Haberler Gündem Güncel Düzce'de kiracısının dükkanın önüne kum döken mal sahibine 30 bin TL ceza kesildi

        Kiracısını çıkarmak için iş yeri önünü kum yığını ile kapattı; 30 bin lira ceza uygulandı

        Son dönemdeki kiracı ve ev sahipleri kavgalarına bazı iş yerleri de eklendi. Düzce'de meydana gelen olayda bir iş yeri sahibi kiracısını çıkarmak için dükkanın önüne kum yığdı. Belediye ekipleri de iş yeri sahibine 30 bin lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:26
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        Kiracıya 'kumla' zorbalık cezasız kalmadı!
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        Düzce'de kiracısını çıkarmak için iş yerinin önüne kum döken dükkan sahibine zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesildi.

        DHA'nın haberine göre Düzce´nin Konuralp bölgesinde iş yeri sahibi, dükkanını boşaltmasını istediği kiracısının dükkanının önünü kum yığınıyla kapattı.

        PARA CEZASI KESİLDİ

        Kamyonla getirdiği kumları dökmesinin ardından iş yerinde kiracı olarak bulunan kişi de Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine iş yerinin önüne gelen zabıta ekipleri, kiracısını çıkartmak için kendi iş yerinin önüne kumla kapatmak isteyen dükkan sahibine Kabahatler Kanunu kapsamında 30 bin TL ceza kesti. İş yeri sahibi de kesilen cezayı peşin olarak ödedi.

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