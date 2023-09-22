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        Haberler Gündem Eğitim Kırağı Nedir, Nasıl Oluşur? Kırağı Nerede Oluşur ve Hangi Mevsimde Görülür?

        Kırağı nedir, nasıl oluşur? Kırağı nerede oluşur ve hangi mevsimde görülür?

        Atmosferde ortaya çıkan yeryüzüne inen sıvı ya da katı partikülleri ifade eden yağışlar, atmosferin troposfer adı verilen katmanında meydana gelirler ve yerçekiminin de katkısıyla yeryüzüne dökülürler. Atmosferin bu katmanında meydana gelen su damlacıklarının dünyaya ulaşması ise farklı yağış tipleri şeklinde kendini göstermektedir. Hava kütlelerinin içinde bulunan nemin soğuma, yoğunlaşma ya da farklı bir bulutla karşılaşması sonucu meydana gelen yağışlar, kendi içinde de farklı çeşitlere ayrılmaktadır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 01:37 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:37
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        Kırağı nedir, nasıl oluşur?
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        Çiy oluşumuna oldukça benzer bir şekilde gerçekleşen kırağı en basit ifadeyle havanın içindeki nemin buz formunu almasıyla oluşmaktadır. Peki, kırağı nerede oluşur? Kırağı ile kırç arasındaki fark nedir? İşte, tüm detaylar…

        Kırağı Nedir?

        Hava kütlelerinin içinde yer alan su buharının ya da bir diğer ismiyle nemin hızlı bir şekilde gerçekleşen soğuma sebebiyle buz formuna geçmesi ve yeryüzünde cisimlerin üzerinde birikmesine kırağı adı verilmektedir. Oluşumunda çiy ile büyük benzerlik gösteren kırağıyı, çiyden ayıran en büyük fark ise havanın içindeki nemin su damlacıklarına dönüşmeden direkt olarak buz tanelerine dönüşmesidir. Bilineceği üzere çiyler, havanın içindeki nemin su damlacıklarına dönüşmesi ve yeryüzündeki cisimlerin üzerinde birikmesi ile oluşmaktadır.

        Kırağı Nasıl Oluşur?

        Su buharının su damlasına dönüşmeden direkt olarak katı olan buz formuna geçmesi ile şekillenen kırağı, hava kütlelerinin neme doyduğu ve hava sıcaklığının ise donma derecesi olan 0 santigrat derecenin altında olduğu durumlarda gözlemlenmektedir. Özellikle havanın bir miktar rutubetli olduğu toprak havadan daha hızlı soğumakta ve toprağın soğuması da hava kütlesinin ısı kaybetmesine neden olur. Toprağın sıcaklığından etkilenerek hızlıca ısısını kaybeden hava kütleleri de bu soğuma sebebiyle bünyesinde barındırdıkları nemi taşıyamaz hale gelirler. Havanın taşıyamadığı nem de havanın 0 santigrat derecenin altında donarak buz kristallerine dönüşür ve kırağı meydana gelir.

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        Özellikle toprak üzerinde yer alan bitki, ot gibi cisimlerin üzerinde buz kristalleri şeklinde biriken kırağı, havanın da soğuk olmasıyla birlikte toprakta bulunan tarım ürünlerine ciddi hasarlar da verebilmektedir. Genellikle durgun ve ayazlı havalardan kendisini belli eden kırağı, beraberinde gelen don olayı ile soğuğa karşı dayanıklı olmayan bitkilerin bozulmasına sebep olabilmektedir.

        Tüm bu bilgilerden hareketle kırağı nerede olur sorusuna verilecek cevap ot, çimen, odun kütükleri ve bitkiler gibi koyu renkli cisimlerin üzerleri olacaktır.

        Kırağı Hangi Mevsimde Görülür?

        Kırağı, oluşması için hava sıcaklığının 0 santigrat derecenin altına düşmesine ihtiyaç duyduğundan ötürü özellikle kış mevsiminde görülmektedir. Kış mevsiminin başlarında toprağın havaya oranla hızla soğuması, bu durumun hava kütlelerinin de soğuyarak nem kaybetmesine neden olması kırağı oluşmasına uygun bir ortam sağlamaktadır.

        Kırağı ile Kırç Arasındaki Fark Nedir?

        Hava sıcaklığının donma derecesinin altında olduğu şartlarda hava kütlelerinin içinde bulunan nemin su damlasına dönüşmeden direkt olarak donmasına ve bu donma neticesinde ortaya çıkan buz kristallerinin toprak üzerinde birikmesine kırağı adı verildiğinden bahsetmiştik. Peki, oluşumları birbirine oldukça benzeyen kırağı ile kırç arasındaki fark nedir?

        Esasında kırağı ile kırç oluşumundaki herhangi bir fark bulunmamaktadır. Her iki yağış türünde de hava kütlelerinin içinde yer alan su buharları donmakta ve yeryüzünde birikmektedir. Bu iki yağışı birbirinden ayıran tek fark ise kırcın kırağıya oranla, daha fazla buz kristalinin üst üste yığılmasından meydana gelmesidir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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