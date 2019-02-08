Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’nin değişik illerinden kiraladığı otomobilleri satışa çıkararak kaparo vurgunu yapan zanlının peşine düştü.

KAPARO VURGUNU

O.I. isimli zanlının, kiralık otomobillerin resimlerini çekerek düşük fiyatlarla internet üzerinden satışa çıkarıyordu. Emsallerine göre düşük fiyatlı otomobili almak için kaparo yatıran kişiler ise dolandırılıyordu.





YÜZBİNLERCE LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ

O.I.’nın bu yöntemle, Mersin, Niğde, Mardin, Kocaeli, Aksaray ve Şanlıurfa’dan yüzlerce vatandaşı dolandırarak yüzbinlerce liralık haksız kazanç sağladığı belirledi.

Bartın polisi düzenlediği operasyonda, O.I.’yı gözaltına aldı. Zanlının evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullandığı bilgisayar, flash bellek ve banka dokümanları ve banka kartlarına el konuldu.

Daha önceki yıllarda da birçok defa dolandırıcılık suçundan yakalanarak adli kontrolle serbest kalan O.I. son işinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





