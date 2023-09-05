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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştirmiş

        Antalya'da kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştiren kişi yakalandı

        Antalya'da kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştiren şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çuvallar içerisinde 19 kilo 745 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:54
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        Kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştirmiş
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        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin kiraladığı seralarda uyuşturucu yetiştirip, piyasaya süreceğini tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelinin ikameti ve eklentilerinde yapılan aramada, çuvallar içerisinde 19 kilo 745 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti"nden gözaltına alındı

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