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HaberlerGündem3. SayfaKİRASI 100 TL! Son dakika... İhtiyaç sahiplerine 100 TL'den kiralanacak!
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İhtiyaç sahiplerine 100 TL'den kiralanacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak. Konutların, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere kiralanacağı, evli çiftlerin üzerinde gayrimenkul olmaması gerektiği öğrenildi

KİRASI 100 TL! Son dakika... İhtiyaç sahiplerine 100 TL'den kiralanacak!
İhtiyaç sahiplerine 100 TL'den kiralanacak!
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AA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nın yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini bildirdi.

BAŞVURU SÜRESİ 1 ŞUBAT'A UZATILDI

AA'da yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sosyal konutlar için başvuru süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığı, kura çekiminin ise 10 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. Açıklamada, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarındaki 1+1 büyüklükteki 400 ev için ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

AYLIK GELİRİ 3000 TL'Yİ GEÇMEYECEK, EVİ OLMAYACAK

Başvuru için aylık gelirin 3 bin lirayı geçmemesi gerektiği, eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı ifade edilen açıklamada, başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunun da bulunduğu kaydedildi.

Başvuru sahiplerinden ayrıca, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesinin isteneceği aktarıldı.

İNTERNETTEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Mamak Eserkent Sosyal konutları için vatandaşların, "https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurması ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan başvuru yapabileceği bildirildi.

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