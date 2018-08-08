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Kiraz ihracatı 161 milyon dolara ulaştı

Kiraz üretiminde dünya liderleri arasında yer alan ve 2018 yılında 76 bin ton karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştiren Türkiye, dünyanın en büyük kiraz ithalatçılarından Çin’e kiraz ihraç etmek için yoğun mesai harcıyor

08.08.2018 - 12:16 | Güncelleme: AA

Türk kirazının Çin pazarına girişinin yolunu açacak proje Demirci’de start alırken, projeyle Türk kirazında Akdeniz meyve sineği olmadığı ortaya konulacağı belirtildi. 

Dünyanın en büyük kiraz ithalatçılarından Çin, Türkiye’den kiraz ithalatına izin verirken, Türk kirazında Akdeniz meyve sineği riskini ortadan kaldırmak için 16 günlük soğuk zincir şartı getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Manisa’ya bağlı Demirci ilçesi ve çevresinde Akdeniz meyve sineğinin olmadığını ortaya koymak üzere 'Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi' projesi başlatıldı. Projenin açılış toplantısı Demirci ilçesinde gerçekleştirildi. 

Demirci ilçesinin yüksek rakımda olması ve ağırlıklı olarak kiraz yetiştiriciliği yapıldığından diğer meyve türlerinin bulunmadığı bir bölge olması nedeniyle avantajlı olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi projesinin Türk kirazının kalitesini ortaya koyacağını ve ihracatta Çin başta olmak üzere yeni pazarların yolunu açacağını kaydetti. Uçak, "Bu proje başarıya ulaştığında Demirci çevresindeki bir çok kiraz üretim bölgesi de ari alan statüsünde değerlendirilecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak projenin en büyük destekçisiyiz” dedi.

UZAK DOĞU PAZARI HEYECAN VERİYOR 


Kiraz ihracatında Uzak Doğu ülkelerine ihracatı hedeflediklerini kaydeden Uçak, "Uzak Doğu pazarı yükselen alım gücü ve kiraza olan büyük ilgileri nedeniyle Türk kiraz ihracatçılarına heyecan veren bir pazar konumunda. 2018 yılında 76 bin ton ihracat karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ihraç ettik.

'Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi' ile Türk kirazının kaliteli ve sağlıklı olduğunu ortaya koyduğumuz takdirde Çin ve Uzak Doğu pazarı kiraz ihracat rakamlarımızı rahatlıkla ikiye katlayabileceğimiz bir potansiyeli barındırıyor. Turkish Cargo ile yakaladığımız sinerjiyle de kiraz ihracatında uzak pazarları yakınlaştıracağız. Dünya sofralarını Türk kirazı tatlandıracak" şeklinde konuştu.

"ÇİN BAŞKONSOLOSU TÜRK KİRAZINA HAYRAN KALDI"

2017 yılında Çin’e kiraz ihracatının önünün açıldığını ancak 16 günlük soğuk işlem uygulama süresinin çok uzun olmasının ihracatı fiilen tıkadığını dile getiren Uçak şöyle devam etti: "Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian’ı Kemalpaşa kiraz bahçelerinde ağırladık. Başkonsolos, Türk kirazına hayran kaldı, kaliteli kirazımızı en yakın zamanda Çin pazarında görmek istediğini ifade etti ve bunun için tüm desteği vereceğini söyledi. Çin’deki müşavirliklerimiz aracılığıyla da Çin tarafında bir baskı unsuru yaratmaya çalışıyoruz.

Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi projesinin çıktıları ile Akdeniz meyve sineğinden ari alanlar oluşturmaya başladıkça bizim Çin karşısındaki elimizin güçleneceğine ve bu bölgenin ihracatta öncü bölgelerden olacağına inanıyorum."
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin temel görevlerinden birinin ihracatçılara yeni pazarlar açmak olduğuna işaret eden Uçak, "Nitekim bu yıl Vietnam’a yaş meyve sebze ihracatının açılmasına vesile olduk. Hem bu tarz projelerin artmasıyla hem de önümüzdeki engellerin kalkmasıyla 2019 yılının kiraz açısından çok daha verimli bir yıl olacağına inanıyoruz" diye konuştu. 

Manisa Demirci Ticaret ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Demirci ilçesi Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi projesi toplantısında proje sorumlularından Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Dr. Mehmet Fatih Tolga tarafından sunum yapılırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vural Güleç, birliğin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. 


KİRAZ İHRACATINDA ALMANYA ZİRVEDE, RUSYA TAKİPÇİSİ

Türkiye, 2018 yılında 76 bin ton karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdi. Kiraz ihracatında 85 milyon dolarla Almanya zirvede yer alırken, zirvenin ortağı 31,5 milyon dolar ile Rusya oldu. 8,5 milyon dolarlık kiraz ihracatıyla Norveç zirvenin üçüncü basamağına adını yazdırdı.

Özellikle Rusya, Danimarka, İngiltere, Singapur gibi ülkelere yapılan kiraz ihracatı 2017 yılına göre önemli oranda artış gösterdi.

 

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