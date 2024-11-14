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        Haberler Gündem Güncel Kirazlı-Halkalı metro hattı için 422 milyon euro borç | Son dakika haberleri

        Kirazlı-Halkalı metro hattı için 422 milyon euro borç

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Kirazlı-Halkalı metro hattı için kullanılmak üzere 422 milyon euro tutarında dış borçlanmaya gidilmesi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:27
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        Kirazlı-Halkalı metro hattı için 422 milyon euro borç
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        İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün dış borçlanma talebi görüşüldü.

        Müdürlüğün talebinde, Kirazlı-Halkalı metro hattı için finansman çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, 26 Eylül 2024'teki yeni ihaleyle proje bedelinin 22 milyar 469 milyon lira (yaklaşık 592 milyon euro ) olarak belirlendiği ifade edildi.

        Bahse konu proje için bugüne kadar tahvil ihracıyla 203 milyon 719 bin 8 dolar (170 milyon euro ) proje finansmanı sağlandığı bilgisi verildi.

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        Kirazlı-Halkalı metro projesinde ihtiyaç duyulan ilave finansman için kalan tutar farkının 422 milyon euro olduğu belirtildi.

        Proje için önceden verilen 250 milyon 361 bin 766 dolar tutarındaki dış borçlanma izninin revize edilip, 422 milyon euro, KDV ve sigorta primi de eklenerek dış borçlanma istendi.

        Oylanan madde, oy birliğiyle kabul edildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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