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Beyaz kireç, kulu kireç, dolomit kireci, hidrolitik kireç ve yağlı kireç olmak üzere farklı çeşitleri olan kireç, organik canlılar için besi maddesi olarak da kullanılmaktadır. Peki, bir çeşit kimyasal bileşik olan ve kalsiyum oksit olarak da bilinen sönmemiş kireç ph değeri nedir? İşte, tüm detaylar…

Kireç Asit Mi Baz Mı?

Kireç asit mi baz mı sorusuna değinmeden önce, asit ve baz kavramlarının tanımının yapılması yerinde olacaktır. Su içinde çözünme esnasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Kalsiyum oksit olarak da bilinen ve kendine çok geniş bir kullanım alanı bulan bir bileşik olan sönmemiş kireç kuvvetli bazlar arasında yer almaktadır.

Hammaddesi kireç taşı olan ve kireç taşlarının çeşitli derecelerde pişirilmesi sonucunda elde edilen kireç doğada bulunan en eski bağlayıcı maddelerden bir tanesidir. Sönmemiş kireç olarak da isimlendirilen bu kimyasal bileşik, beyaz renge sahip ve alkali bir madde olmasıyla öne çıkmaktadır.

Kireç taşının 900 derecenin üzerindeki bir fırında ısıtılması ile elde edilen sönmemiş kireç, kristal ve kübik bir toz yapısına sahiptir. En büyük doğal kalsiyum kaynaklarından biri olarak da görülen sönmemiş kireç, sanayinin farklı alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Madencilik alanında kayaların kırılması ve parçalanmasında, cam ve cam ürünlerinin imal edilmesinde, inşaatlarda harç haline getirilerek tuğla ya da seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında sönmemiş kireç kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, tarım alanında gübreleme faaliyetinde ve asitli toprakların ph değerini dengelemede, deri, gıda, kâğıt ve lastik gibi ürünlerin imalatında ve demir çelik endüstrisinde sönmemiş kireç sıklıkla kullanılmaktır.

Sönmemiş kireç, cilt ile temas ettiğinde ise tahriş etmekte; dumanı ya da tozu solunduğunda da öksürme, hapşırma ve nefes darlığı gibi sorunlara sebep olabilmektedir. Sönmemiş kirecin yutulması ise kusma ve ağrıya neden olmaktadır.

Kireç Ph Değeri Kaçtır?

Kirecin ph derecesine geçmeden önce ph kavramının ne olduğundan bahsetmek gerekmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için yapılan ölçüme potansiyel hidrojen ölçümü ya da sık kullanılan kısaltmasıyla ph değeri adı verilmektedir. Maddenin içindeki hidrojen iyonlarının ölçüldüğü bu test neticesinde, ölçümü yapılan maddeye 0 ile 14 arasında bir değer verilmektedir. O’dan başlayıp 14’e kadar giden bu ph cetvelinde, 0 ile 7 arasındaki değerler asitleri; 7 ile 14 arasındaki değerler ise bazları ifade etmektedir. Kirecin ph değeri ise 12.4’tür ve bu ph değeri ile kireç; kuvvetli bazlar arasında yer almaktadır.

Sönmemiş Kireç Ph Değeri

Sönmemiş kireç ya da kimyasal alandaki ismiyle kalsiyum oksit bazik özellikler gösteren bir madde olarak dikkat çekmektedir. Tarihin ilk bilinen kimyasal bileşiklerinden ve bağlayıcı maddelerinden bir tanesi olarak kabul edilen sönmemiş kireç, kireç taşlarının fırınlarda yüksek derece ısıya maruz bırakılmaları neticesinde üretilmektedir. Peki, sönmemiş kireç ph değeri kaçtır? Sönmemiş kirecin ph değeri, 12.3’tür ve kalsiyum oksit (sönmemiş kireç) bazlar arasında yer almaktadır.