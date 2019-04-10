“Kireçlenme” ya da tıp dilindeki adı ile “osteoartrit” dünyada en yaygın görülen eklem hastalığı. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre, şikayetler mevcut ilaç uygulamaları ile kontrol altında tutulmaya çalışılsa da, bu ilaçların yol açabildiği yan etki riski önemli bir sorun olarak görülüyor. Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “İlaçların yan etki riskleri nedeniyle, son 10-15 yılda, kireçlenme üzerindeki etkinlikleri deneysel ve klinik çalışmalarla ortaya konan bitkisel ürünler ve besin destekleri gibi doğal ürünler tercih ediliyor” diyor.
İŞTE SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ETKİLİ BİTKİLER
Kireçlenme sorununda etkili olan bitkilerin en önemlileri arasında; Zerdeçal rizomu, zencefil rizomu, kuşburnu meyvesi, Boswellia reçinesi (Akgünlük),şeytan pençesi (Harpagophytum) kökü gibi bitkiler bulunuyor. Bu bitkisel ürünlerin artrit şikâyetleri üzerindeki etkinliğinin özellikle son 10 -15 yılda yürütülen deneysel ve klinik araştırmalar ile de ortaya konulduğu belirtiliyor.
BİTKİLERİN DOĞRUDAN TÜKETİLMESİ YARAR SAĞLAR MI?
Peki bu bitki kısımlarının doğrudan tüketilmesi sorunun giderilmesinde etkili oluyor mu? Prof. Dr. Erdem Yeşilada, “Etkin bir tedavi için bu bitki kısımlarının doğrudan kullanılması yerine özel şekilde hazırlanan standart özütlerin (ekstre) uygun miktarlarda ve en az 2-3 ay süre ile kullanılması gerek” diyerek devam ediyor; “Örneğin zerdeçal rizomu doğrudan toz hale getirilerek tüketildiğinde yüzde 1 gibi çok düşük bir emilim gösterdiği için sorunun giderilmesinde etkisiz kalıyor. Halk arasında yaygın bilinen karabiber ilavesi ise sadece yüzde 2’lik emilim sağlayabiliyor. Bu açıdan bakıldığında özel olarak hazırlanan ve yüksek emilim gösteren fitozom tipi formüllerin kullanılması gerekiyor.”
KUŞBURNU MEYVESİ NASIL TÜKETİLMELİ?
Bu sorunda etkili olduğu düşünülen bazı bilgilerimizin doğru olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada; “Örneğin kuşburnunun çay olarak tüketilmesi etkili değildir. Bunun nedeni etkili bileşen tohumlarında bulunan galaktolipitlerin suda çözünmemesidir. Bu durumda etkiyi artırmak için ya tüm meyvenin doğrudan toz haline getirilerek çorba kaşığı ile her gün tüketilmesi veya alkolle hazırlanan ekstresinden hazırlanan kapsüllerin kullanılması gerekir” diyor.
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