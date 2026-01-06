Kırık saç uçlarınızı kestirmeye gerek olmayabilir! İşte kırık saç uçlarını kurtarmanın yöntemleri!

SAÇI KESTİRMEDEN KURTARMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlara göre kırık saç uçlarını tamamen “onarmak” teknik olarak mümkün olmasa da, doğru bakım yöntemleriyle kırıkların görünümünü azaltmak ve ilerlemesini durdurmak mümkün. Bu noktada amaç, saç telini dış etkenlere karşı güçlendirmek ve mevcut hasarın daha fazla yayılmasını önlemek oluyor.