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        Haberler Gündem Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 26.10.2024 - 20:53
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        Anne ve oğlu trafik kazası kurbanı
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        Kırıkkale'de Duran D. (55) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Büyükyağlı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobildeki yolculardan Songül K'nin (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Umut K. (9), Rabia D. (52) ve Yunus K. (55) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alınan Umut K. kurtarılamadı.

        Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Rabia D'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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