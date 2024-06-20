Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 20.06.2024 - 00:45 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:45
B.A. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında A.U'nun kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.U. ile araçlardaki A.U, T.Ö, Y.T.Ö, A.K.U. ve G.U. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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