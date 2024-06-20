Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 00:45 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        B.A. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında A.U'nun kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.U. ile araçlardaki A.U, T.Ö, Y.T.Ö, A.K.U. ve G.U. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kırıkkale
        #kırıkkale haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!