Kırıkkale'de ırmağa giren çocuk boğuldu

Kırıkkale'de serinlemek için ırmağa giren çocuk hayatını kaybetti
Kırıkkale'de 17 yaşındaki Ebubekir T., serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta boğularak hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi'nde serinlemek için Kızılırmak'a giren Ebubekir T.'nin (17) bir süre sonra akıntıya kapıldığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Su altı arama ve kurtarma görevlisi tarafından nehirden çıkarılan Ebubekir T., ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.