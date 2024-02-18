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        Haberler Gündem Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 00:41 Güncelleme: 18.02.2024 - 00:41
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        Kırıkkale'de müstakil evde yangın çıktı
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        Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi 792. Sokak'ta Yüksel A'ya ait müstakil evin çatı kısmında yangın çıktı.

        Kısa sürede çatının tamamını saran yangını fark eden çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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