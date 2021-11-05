Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi 0:00 / 0:00

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda yaptıkları uygulama sırasında Ö.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yaptıkları aramada, 5 bin içi doldurulmuş makaron bulan ekipler, şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda da 5 bini doldurulmuş toplam 35 bin makaron, 50 kilogram kaçak tütün ile elektrikli tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 17 bin lira idari ceza kesildi.