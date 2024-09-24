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        Pazar yerindeki yankesicilik kamerada

        KIRIKKALE'ninKarakeçili ilçesinde pazar alışverişi yapan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:10
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        Pazar yerindeki yankesicilik kamerada
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        KIRIKKALE'ninKarakeçili ilçesinde pazar alışverişi yapan C.Y.'nin (67) 7 bin lirasını yankesicilikle çalan 4 şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek yakalandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Karakeçili Halk Pazarı'nda meydana geldi. Pazar alışverişinden dönen emekli C.Y., cebindeki 7 bin liranın yerinde olmadığını fark edip, polise başvurdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pazar alanında bulunan KGYS kameralarını izlemeye aldı. Görüntülerde, C.Y. alışveriş yaptığı sırada etrafını saran 4 kişinin cebindeki paraları el çabukluğu ile alıp, otomobille kaçtıkları belirlendi. Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, Keskin ilçesine bağlı Köprüköy yakınında K.K. (29), T.K. (22), M.K. (37) ve S.E.N.'yi (40) yakaladı. C.Y.'ye ait paranın da bir kısmı ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen paralar da C.Y.'ye iade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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