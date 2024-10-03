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        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde

        KIRIKKALE'de evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'i (47) arama çalışmalarında 9'uncu güne girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:45
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        Kırıkkale'de kayıp kadını arama çalışmaları 9'uncu gününde
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        KIRIKKALE'de evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'i (47) arama çalışmalarında 9’uncu güne girdi. Şu ana kadar Yalçıner’e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 9 gün önce evinden ayrılan Sevgi Gülden Yalçıner'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı.

        Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başladı. Köy çevresi ve dağlık bölgelerden yapılan aramalarda henüz Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı. Yalçıner’i arama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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