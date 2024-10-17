Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kırıkkale'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H.'nın Kırıkkale'de olduğu tespit edildi. Şüpheli B.A.H., düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

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