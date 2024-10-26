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        Kırıkkale'de refüje çarpıp takla atan otomobildeki anne- oğul öldü; 3 yaralı

        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada Songül (41) ve oğlu Umut Kartal (9) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:25 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:30
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        Kırıkkale'de refüje çarpıp takla atan otomobildeki anne- oğul öldü; 3 yaralı
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        KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada Songül (41) ve oğlu Umut Kartal (9) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun yolu Büyükyağlı köyü yakınında meydana geldi. Çorum yönüne ilerleyen Duran D. yönetimindeki 19 BF 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Songül Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan eşi Yunus Kartal, oğlu Umut Kartal ile sürücü Duran D. ve Songül D. ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umut Kartal da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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