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        Balışeyh Belediye Başkanı ve şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı

        KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol'u (40) silahlı saldırıda öldürüp, 2 kişiyi yaralayan kuzeni Erdem Şen (36) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 05.11.2024 - 13:00
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        Balışeyh Belediye Başkanı ve şoförünü öldüren şüpheli tutuklandı
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        KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesi Belediye Başkanı Hilmi Şen (50) ve şoförü Mikail Çelikkol'u (40) silahlı saldırıda öldürüp, 2 kişiyi yaralayan kuzeni Erdem Şen (36) tutuklandı.

        Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra, temmuz ayında istifa edip bağımsız olarak görevini sürdüren Hilmi Şen, dün sabah ilçe merkezinde makam aracıyla şantiye sahasına giderken kuzeni Erdem Şen önünü kesti. Çıkan kavgada Erdem Şen, Belediye Başkanı Hilmi Şen, şoför Mikail Çelikkol, otomobilde bulunan Koray Kaya (45) ve Ömer Şengül'e (42) tabancayla ateş etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer 2 yaralının durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

        Şüpheli Erdem Şen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Belediye Başkanı Hilmi Şen'in kuzeni olan Erdem Şen, emniyetteki ifadesinde seçim öncesinde birlikte çalıştığı Hilmi Şen'in, kendisine iş sözü verdiğini, ancak tutmadığını iddia etti. Erdem Şen, olay günü unuttuğu cep telefonunu almak için eve giderken Şen'i gördüğünü, konuşmak için durdurduğunu ve tartışma çıktığını ileri sürdü. Erdem Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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