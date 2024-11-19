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        Şizofreni hastası, bıçakla annesini ağır yaraladı, eniştesinin boğazını kesti

        KIRIKKALE'de şizofreni hastası Cemil T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 20:03 Güncelleme: 19.11.2024 - 20:05
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        Şizofreni hastası, bıçakla annesini ağır yaraladı, eniştesinin boğazını kesti
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        KIRIKKALE'de şizofreni hastası Cemil T. (36), tartıştığı annesi Döndü T.’yi bıçakla ağır yaraladı, eniştesi Mehmet Topak’ın (48) boğazını kesti.

        Olay, öğle saatlerinde Kimeski Mahallesi Egemenlik Caddesinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Cemil T., annesi Döndü T. ve eniştesi Mehmet Topak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cemil T., eline geçirdiği bıçakla eniştesi Mehmet Topak’ı boğazından ve sırtından, annesi Döndü T.’yi ise karnından yaralayarak olay yerinden araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Topak’ın yaşamını yitirdiği belirlerken, ağır yaralanan Döndü T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Topak’ın cenazesi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan Cemil T., polis ve jandarmanın ortak çalışması sonucu Aşağı Mahmutlar Mahallesi’nde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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