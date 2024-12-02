Firari hükümlü, saklandığı bazanın altında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A., saklandığı evdeki bazanın altında yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 4 firari hükümlü de yakalandı. 5 firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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