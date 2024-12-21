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        Hemzemin geçitte arızalanan otomobile yük treni çarptı; o anlar kamerada

        KIRIKKALE'de yük treninin, hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:57 Güncelleme: 22.12.2024 - 00:00
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        Hemzemin geçitte arızalanan otomobile yük treni çarptı; o anlar kamerada
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        KIRIKKALE'de yük treninin, hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

        Kaza, akşam saatlerinde Çullu Caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Y.E.U. yönetimindeki 71 AAG 481 plakalı otomobil, hemzemin geçitte arızalandı. Sürücü ve çevredekiler, bir süre otomobili hemzemin geçitten çıkarmaya çalıştı. Kars’tan Kocaeli’nin Derince ilçesine gitmekte olan G.K. yönetimindeki yük treni ise otomobile çarptı. Yük treni, çarptığı otomobili bir süre sürükledikten sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza kameraya yansırken, başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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