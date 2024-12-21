Hemzemin geçitte arızalanan otomobile yük treni çarptı; o anlar kamerada

KIRIKKALE'de yük treninin, hemzemin geçitte arızalanan otomobile çarptığı anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Çullu Caddesi üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Y.E.U. yönetimindeki 71 AAG 481 plakalı otomobil, hemzemin geçitte arızalandı. Sürücü ve çevredekiler, bir süre otomobili hemzemin geçitten çıkarmaya çalıştı. Kars’tan Kocaeli’nin Derince ilçesine gitmekte olan G.K. yönetimindeki yük treni ise otomobile çarptı. Yük treni, çarptığı otomobili bir süre sürükledikten sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza kameraya yansırken, başlatılan inceleme sürdürülüyor.