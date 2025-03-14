Kırıkkale'de, Kızılırmak Nehri'nin kıyısındaki 3 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

KIRIKKALE'de, Kızılırmak Nehri’nin kıyısındaki alanda üç farklı noktada çıkan yangında yaklaşık 25 dönüm alan zarar görürken, onlarca ağaç küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıbalı köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Kızılırmak Nehri’nin kıyısındaki alanda üç farklı noktada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Kırıkkale ve Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, yaklaşık 25 dönüm alan ve içinde bulunan onlarca ağaç zarar gördü.

'BİLİNÇLİ YAKMIŞLAR'

Yangın alanında bulunan köy Muhtarı İbrahim Sağkol, “İftar programımız vardı. Vatandaşlar ırmağın kıyısının yandığını gösterdiler. Sonra dışarı çıktık, baktık ki buraları bilinçli yakmışlar. Çünkü sol tarafta bir ateş vardı, ortada vardı ve en başa atmışlar. Yaklaşık bir saattir çalışmalar sürüyor. Arazilerin sürülmesinden dolayı itfaiyelerin bölgeye girişleri zor oldu ama şükürler olsun Yahşihan Belediyemiz gerekli çalışmayı yaptılar. Şu an yangını kontrol altına aldılar, soğutma çalışması yapıyorlar” dedi.

Jandarma, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.