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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili trafiği

        ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:23
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        'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili trafiği
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        ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

        9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım yavaş sağlandı. Kırıkkale geçişinde ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte de yer yer kuyruk oluştu. Trafik ekipleri güzergahta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatarak trafiği hızlandırdı. Jandarma ekipleri de trafiğin yoğun olmadığı bölgelerde sürücüleri durdurup, kurallara uymaları konusunda uyardı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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