'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram tatili trafiği

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'Kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında bulunan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım yavaş sağlandı. Kırıkkale geçişinde ulaşımın yavaşlamasıyla birlikte de yer yer kuyruk oluştu. Trafik ekipleri güzergahta yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. Karayolları ekipleri de Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatarak trafiği hızlandırdı. Jandarma ekipleri de trafiğin yoğun olmadığı bölgelerde sürücüleri durdurup, kurallara uymaları konusunda uyardı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde artarak devam etmesi bekleniyor.