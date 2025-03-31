2 grubun bıçaklı kavgasında 1 ölü, 3 yaralı

KIRIKKALE'de, husumetli 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Yehimahalle Rıza Elitok Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, parkta buluşup tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yusuf Akbay (29) ile B.S. (20), H.S. (29) ve F.D. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yusuf Akbay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. H.S. ve F.D.'nin ise durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler E.C.A., S.Ö., O.B., A.B., İ.M. ve S.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.