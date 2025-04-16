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        Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 jandarma personeli yaralı

        KIRIKKALE'ninBahşılı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, 3 jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:25 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:30
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        Otomobil ile traktör çarpıştı; 3 jandarma personeli yaralı
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        KIRIKKALE'ninBahşılı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada, 3 jandarma personeli yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Doğanay Mahallesi Atatürk Bulvarı Doktorlar Sitesi kavşağında meydana geldi. Hacılar F Tipi Cezaevi Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerinin içerisinde bulunduğu, Ç.K. yönetimindeki 26 LD 019 plakalı otomobil, kavşakta A.U.'nun kullandığı 71 ACB 892 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, jandarma personeli M.E. Y.D. ve Ç.K. yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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