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        Kırıkkale'de sağanak taşkınlara neden oldu; evleri su bastı, vatandaşlar mahsur kaldı

        KIRIKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:15
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        Kırıkkale'de sağanak taşkınlara neden oldu; evleri su bastı, vatandaşlar mahsur kaldı
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        KIRIKKALE'de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazileri su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarılırken, Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi sonucu Ankara- Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu.

        Kırıkkale'de öğle saatlerinde itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Merkez ve Yahşihan ilçelerinde yağış, hayatı durma noktasına getirdi. Yahşihan ilçesinde kara ve demir yollarında hasar oluştu. Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki demir yolunun hasar görmesi sonucu kentteki tren seferleri durduruldu. Hacıbey Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla da Kırıkkale-Ankara kara yolu su altında kaldı. Kısa bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda daha sonra trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören tren yollarını onarmak için çalışma başlattı.

        Çalılıöz Mahallesi'nde sel nedeniyle yolları su kaplarken, bir sürücü aracıyla suda mahsur kaldı. Sürücünün imdadına Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti. Önce sürücüyü kurtaran ekipler daha sonra halat yardımıyla aracı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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