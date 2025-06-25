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        Türkiye'ye kaçak yollardan göçmen sokan firari Kırıkkale'de yakalandı

        KIRIKKALE'de 'Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlama' suçuyla birlikte 6 farklı suçtan 3 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:02
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        Türkiye'ye kaçak yollardan göçmen sokan firari Kırıkkale'de yakalandı
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        KIRIKKALE'de ‘Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlama’ suçuyla birlikte 6 farklı suçtan 3 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlama’ suçuyla birlikte 6 farklı suçtan 3 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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