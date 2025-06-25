Türkiye'ye kaçak yollardan göçmen sokan firari Kırıkkale'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ‘Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlama’ suçuyla birlikte 6 farklı suçtan 3 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Z. kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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