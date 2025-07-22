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        Kırıkkale'de hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu

        KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:26
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        Kırıkkale'de hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu
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        KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Hükümlü, düzenlenen icazet merasimiyle hafızlık belgesini aldı.

        Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan 39 yaşındaki M.T., eğitime katıldı. Eğitim sonucunda 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen M.T., Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan imtihanda başarılı olarak 'Hafızlık Belgesi' almaya hak kazandı.

        M.T. için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Törene, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İl Müftüsü Mustafa Topal, Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve M.T.'nin ailesi katıldı. Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşunda bulunması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti. Törenin sonunda İl Müftüsü tarafından hafız M.T.'ye cübbe ve sarık giydirildi.

        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, "Ceza infaz kurumlarında sadece cezaların infazı değil aynı zamanda mahkumlarımızın ıslahı da amaçlanmaktadır. Bu hususta Adalet Bakanlığı'mız önemli projeler gerçekleştirilmektedir. İşte tamda bu mimvalde bir hükümlümüzün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Bu hususta mahkumlarımızı Başsavcılık ve Cezaevi idaresi olarak her zaman destekleyeceğimizi bildirmek isterim" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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