Kırıkkale'de hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek 'hafız' oldu

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir hükümlü, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu. Hükümlü, düzenlenen icazet merasimiyle hafızlık belgesini aldı.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan 39 yaşındaki M.T., eğitime katıldı. Eğitim sonucunda 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen M.T., Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan imtihanda başarılı olarak 'Hafızlık Belgesi' almaya hak kazandı.

M.T. için 'Hafızlık İcazet Merasimi' düzenlendi. Törene, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İl Müftüsü Mustafa Topal, Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve M.T.'nin ailesi katıldı. Hafızlık İcazet Merasimi, saygı duruşunda bulunması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende İl Müftüsü Mustafa Topal dua etti. Törenin sonunda İl Müftüsü tarafından hafız M.T.'ye cübbe ve sarık giydirildi.