Kırıkkale'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde konut kuraları çekildi

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KIRIKKALE (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Kırıkkale'de inşa edilecek 919 konuttan 581'i için kura çekimi yapıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale'de 919 konut yapılacağını söyledi.

Sulakyurt ve Çelebi ilçeleri ile Çerikli beldesinde başvuru sayısı az olduğundan buradaki konutlar için kura çekilmeyeceğini aktaran Can, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir sosyal konut hamlesi. Salgına, savaşa rağmen insanlarımızın hayatına dokunmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen de TOKİ'nin bugüne kadar sayısız hizmetler yaptığına dikkati çekerek, ülkenin her bölgesinde projeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından merkez ve Keskin, Bahşılı, Delice ile Karakeçili ilçelerinde inşa edilecek 581 konut için kura çekildi.

Sulakyurt ve Çelebi ilçeleri ile Çerikli beldesinde yapılacak 338 konut için başvuru sayısı az olduğu için müracaat edenler direkt hak sahibi oldu.

Kura çekimine, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Atar, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Karakeçili ilçesinde yaşayan ve kurada ismi çıkan 18 yaşındaki Tuba Aydemir, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tuba'nın annesi Karanfil Aydemir de "18 ve 22 yaşlarında iki kızım da kuradan çıktı. Çok heyecanlıyız, sevinçliyiz. Herkese teşekkür ediyoruz. İlçemizde yıllardır beklenen bir konut çalışmasıydı. Yeni geldi ve bize de nasip oldu." dedi.

Ev hayaline kavuşan 55 yaşındaki Mehmet Dede Baral da "Sevinçten diyecek bir şey bulamıyorum. Diğer hak sahiplerine de hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en kısa zamanda herkes ev sahibi olur." diye konuştu.

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