Delice Belediyesinden sahipsiz hayvanlar için mama desteği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde belediye tarafından sahipsiz hayvanlar için beslenme noktalarına mama bırakılıyor.
Belediye görevlileri, ilçede çeşitli bölgelerini oluşturulan beslenme noktalarını gezerek sık sık hayvanlar için mama ve su bırakıyor, yaralı hayvanların tedavileri yapılıyor.
Belediye Başkanı Turgut Özdem, soğuk kış günlerinde sahipsiz hayvanların beslenmeleri için gereken önlemleri aldıklarını söyledi.
Vatandaşların da bu konuda duyarlı almaya davet eden Özdem, belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.