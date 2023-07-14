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        Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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        Giriş: 14.07.2023 - 00:20
        Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

        A.Y. (19) idaresindeki 06 BCA 165 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, A.U'nun (49) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.U, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        A.U'nun, Balışeyh ilçesi İzzettin köyünün muhtarı olduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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