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        Doğuştan çarpık ayak, kararlı tedaviyle normale dönebiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:30 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:30
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        Doğuştan çarpık ayak, kararlı tedaviyle normale dönebiliyor
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        KIRIKKALE (AA) - MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meriç Çırpar, doğuştan çarpık ayağın kararlı tedaviyle normale dönebildiğini söyledi.

        Çırpar, AA muhabirine, doğuştan çarpık ayağın iki temel nedeninin olduğunu belirtti.

        Bunlardan birinin rahimde organ, kol ve bacaklarının oluşum döneminde çocuğun bağ, kemik ve kas dokusu ile kirişlerde ortaya çıkan gelişim ve oluşum problemlerine bağlı olduğunu anlatan Çırpar, "Diğeri de çocuğun rahim içerisinde sıkışmasına bağlı olarak hep aynı pozisyonda durmasıyla ilgili. Bunlar klinik seyirleri ve tedavi yaklaşımları açısından birbirlerinden biraz daha faklı niteliklere sahip." dedi.

        Çırpar, bunların dışında genetik faktörler ve yatkınlığın da bu tip şekil bozukluklarına neden olabildiğini dile getirdi.

        - "Karamsar bir ruh haline bürünmemeleri gerekiyor"

        Çocuğun çarpık ayak olup olmadığının anne karnında tespit edilebildiğini aktaran Çırpar, ancak bunu kadın doğumcunun değerlendirmesinin daha doğru olduğunu söyledi.

        Çarpık ayağın vücutta başka şekil bozukluklarıyla veya sinir sistemini ilgilendiren patolojilerle de görülebildiğine dikkati çeken Çırpar, şunları kaydetti:

        "Bizim en çok gördüğümüz ayağın ve tarak kemiklerinin içe dönük olması. Genelde iyi ve başarılı bir tedaviyle normale yakın bir ayağın elde edilebileceği hastalıktır. Dolayısıyla ailelerin doğumdan sonra çocuklarının tek veya iki ayağını çarpık olarak gördüklerinde, morallerini bozmamaları, hayal kırıklığına uğramamaları veya ilerisi için çok karamsar bir ruh haline bürünmemeleri gerekiyor. Çünkü son 20-25 yıldır özellikle ülkemizde de eğitim programlarıyla son derece yaygın bir hale getirilen doğuştan çarpık ayak tedavisi artık başarıyla yürütülüyor."

        - "Kısa süreli bir tedavi ya da hemen halledilecek bir şey değil"

        Çırpar, basit alçılamalar ve tendon gevşetmeleriyle normale yakın bir ayağın elde edilebileceğini vurguladı.

        Çınar, tedavi yöntemine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "6-7 alçıyla şekilsel düzeltmeyi elde ettikten sonra aşil gevşetmesiyle müdahale ediyoruz. Tedavi bunlarla bitmiyor. Daha sonra özel bir atelle ayağı bir süre belirli bir pozisyonda tutuyoruz, çocuk yürüme yaşına geldikten sonra da ters bot dediğimiz bot tedavileriyle nüksü engellemek açısından tedavi süreci uzatılıyor. Kısa süreli bir tedavi ya da hemen halledilecek bir şey değil. Ancak uzun vadede tüm basamaklar düzgün uygulandığında normale yakın bir ayak elde etmek mümkün."

        Çırpar, tedavisi düzgün yürütülmüş, ideal tedaviyi alabilmiş çocuklarda spor faaliyetlerinden geri kalmayı gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

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