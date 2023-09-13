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        Kırıkkale Bilim Merkezi Samsunlu gençleri ağırladı

        Samsun'dan gelen bir grup öğrenci, Kırıkkale Bilim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:43