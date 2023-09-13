Kırıkkale Bilim Merkezi Samsunlu gençleri ağırladı

Samsun&#39;dan gelen bir grup öğrenci, Kırıkkale Bilim Merkezi&#39;ni ziyaret etti.Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Bilim Merkezi&#39;ne çevre illerden gelen öğrencilerin de ilgi gösterdiği belirtildi.Samsun&#39;dan gelen kafilenin Bilim Merkezi&#39;ni ziyaret ederek, atölyelerde çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, &quot;Kırıkkale Belediyesi ve ASELSAN tarafından yapılarak, bir süre önce hizmete açılan Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi&#39;ni gezmek için her gün gruplar halinde öğrenci ve öğretmenler geliyor. Çok sayıda sergi düzeneğiyle 7&#39;den 70&#39;e herkesin gezebileceği Bilim Merkezi, Kırıkkaleli misafirlerin yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerini de ağırlıyor.&quot; ifadelerine yer verildi.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da savunma sanayinin önemli şehirlerinden Kırıkkale&#39;yi bilimin de üssü yapmak istediklerini kaydetti.