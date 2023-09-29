Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırgaz Kavşağı'nda taksinin motosiklete, İstiklal Caddesi'nde ise otomobilin bir apartmana çarpması yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ise otomobilin şarampole devrilmesi de görüntülere yansıdı.