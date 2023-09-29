Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:44 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kırgaz Kavşağı'nda taksinin motosiklete, İstiklal Caddesi'nde ise otomobilin bir apartmana çarpması yer alıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda bir otomobilin önünde seyreden başka bir otomobile çarpması, Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda ise otomobilin şarampole devrilmesi de görüntülere yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        Kahreden kaza! Karı koca can verdi!
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        Yunus Emre'nin ismi Antarktika'da yaşatılacak
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        10 yeni transfere rağmen kabus!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Kırıkkale'de "Bozlak Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi
        Kırıkkale'de "Bozlak Gecesi" etkinliği gerçekleştirildi
        Kırıkkale'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
        Kırıkkale'de "Avrupa Spor Haftası" etkinliği düzenlendi
        Yahşihan'da kuduza dikkat çekildi
        Yahşihan'da kuduza dikkat çekildi
        AFAD, Yahşihan Belediyesi personeline eğitim verdi
        AFAD, Yahşihan Belediyesi personeline eğitim verdi
        Kırıkkale'de 11 bin 900 dolu makaron ve kaçak sigara ele geçirildi
        Kırıkkale'de 11 bin 900 dolu makaron ve kaçak sigara ele geçirildi
        Kırıkkale'de 57 yıl 11 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
        Kırıkkale'de 57 yıl 11 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı