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        Kırıkkale Valiliğinden "gaz kokusu" açıklaması

        Kırıkkale Valiliği, Balışeyh ilçesinde gaz kokusu yayılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:28
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        Kırıkkale Valiliğinden "gaz kokusu" açıklaması
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        Kırıkkale Valiliği, Balışeyh ilçesinde gaz kokusu yayılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de akşam saatlerinde Özbek Küme Evleri mevkisinde atıl vaziyette bulunan LPG Dolum ve Depolama Tesisi'nden gaz kokusu yayılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, çevreye yayılan gaz kokusunun tesiste bulunan 2 arıtma tankından kaynaklandığı belirlendi.

        AFAD'ın KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) ekibince yapılan ölçüm sonucunda ise yayılan kokunun zehirli gaz tanımına uymadığı, insan sağlığını tehdit edecek gazlardan olmadığı tespit edildi.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince tesisindeki 2 tankta kalan gazın boşaltılma işlemi kolluk kuvvetleri nezaretinde gerçekleştirildi.

        Ayrıca, son günlerde il genelinde zaman zaman yayılan kokunun da kesin olmamakla birlikte aynı yerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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