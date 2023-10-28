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        Kırıkkale'de ormanlık alana pullukla "100. Yıl" yazıldı

        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ormanlık alanda pullukla toprakta iz bırakılarak "100. Yıl" yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:42
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        Kırıkkale'de ormanlık alana pullukla "100. Yıl" yazıldı
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        Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle ormanlık alanda pullukla toprakta iz bırakılarak "100. Yıl" yazıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaymakam Erdal Bilgiç'in desteğiyle Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle farklı bir kutlama yapmak istedi.

        Büyük Sarıkaya köyünden çiftçi Seyit Gülçimen ile irtibata geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Davut Balcı, ormanlık alana "100. Yıl" yazılması için yardım istedi.

        Gülçimen de Kartal Kayalar mevkisindeki ormanlık alana traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "100. Yılı" yazdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile çiftçiler de yazının önünde Türk bayrağı açtı.

        Yazdığı yazı dronla görüntülenen çiftçi Gülçimen, AA muhabirine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün projesine destek verdiğini söyledi.

        Traktörle yazdığı yazının görüntüsünü izledikten sonra çok duygulandığını ve gururlandığını aktaran Gülçimen, "Yazıyı yazarken biraz zorlandım. Bölge ormanlık ve işlenmemiş bir alan. Cumhuriyet'in 100. yılında üretici olarak biz de varız. İnşallah bundan sonraki yüzyıllarda daha başarılı üretimlerle devam edeceğiz." diye konuştu.

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