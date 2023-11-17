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        Kırıkkale'de refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu

        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde canlı hayvan yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 17.11.2023 - 11:52
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        Kırıkkale'de refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde canlı hayvan yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

        A.İ.A. idaresindeki 38 AHB 003 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.S. ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

        Tırdaki büyükbaş hayvanlardan ikisi telef oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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