Kırıkkale'de refüje devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde canlı hayvan yüklü tırın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

A.İ.A. idaresindeki 38 AHB 003 plakalı tır, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.S. ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi.

Tırdaki büyükbaş hayvanlardan ikisi telef oldu.

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