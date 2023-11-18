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        Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:57
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        Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş köyünde sahipsiz bir köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.B. (71) gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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