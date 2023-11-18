Kırıkkale'de sahipsiz köpeği av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sahipsiz köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Delice Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocabaş köyünde sahipsiz bir köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.B. (71) gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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