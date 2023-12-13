Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, esrar, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, esrar, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sulubük mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.
Ekipler, sürücü F.E. ile yolcu olarak bulunan K.Ö'nün üzerinde ve araçta, ruhsatsız tüfek, bıçak, 12 fişek, 320 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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