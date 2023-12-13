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        Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi

        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, esrar, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:38
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        Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan tırda uyuşturucu madde ele geçirildi
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        Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan tırda yapılan aramada, esrar, uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Sulubük mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

        Ekipler, sürücü F.E. ile yolcu olarak bulunan K.Ö'nün üzerinde ve araçta, ruhsatsız tüfek, bıçak, 12 fişek, 320 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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