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        Kırıkkale'de samanların arasına gizlenmiş ruhsatsız silah ele geçirildi

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:33
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        Kırıkkale'de samanların arasına gizlenmiş ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı bir köyde Y.Ö'nün evine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada, samanların arasında poşet ve bezlere sarılı halde seyyar dipçikli kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ile evin bazı bölümlerinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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