Kırıkkale'de samanların arasına gizlenmiş ruhsatsız silah ele geçirildi
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir evin bazı bölümleriyle samanların içine gizlenmiş seyyar dipçikli kalaşnikof, ruhsatsız av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı bir köyde Y.Ö'nün evine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, samanların arasında poşet ve bezlere sarılı halde seyyar dipçikli kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ile evin bazı bölümlerinde ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.Ö, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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