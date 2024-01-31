Kırıkkale'de 77 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki denetimlerde 77 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 24-30 Ocak'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 8 bin 735 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 77 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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