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        Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda denetimi sürüyor

        Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetim çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:37 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:37
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        Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğünün gıda denetimi sürüyor
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        Kırıkkale'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetim çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla fast food ağırlıklı üretim yapan işletmelerdeki kamu ve tüketici sağlığı açısından tehdit oluşturabilecek riskleri engellemek için kızartma yağlarına yönelik kontrol gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Ataş, denetimlerde halk sağlığını tehdit eden, mevzuata aykırı durumlarda 5996 Sayılı Kanun'a göre yasal işlem uygulandığını kaydetti.

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