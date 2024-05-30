Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
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