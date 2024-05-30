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        Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:05
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        Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
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        Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz belirlenemeyen minibüs ile otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 22 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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