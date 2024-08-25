Kırıkkale'de yaralı bulunan bal porsuğu tedaviye alındı
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaralı halde bulunan bal porsuğu tedavi altına alındı.
112 Acil Çağrı Merkezine, ilçeye bağlı Akkoşan köyü yakınlarında yaralı bal porsuğu olduğuna ilişkin gelen ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgeye gitti.
Ekipler, yaralı olduğu belirlenen hayvanı alarak tedavisi için Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Bal porsuğunun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
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