Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan aranan hükümlü, evinin tuvaletindeki gizli bölmede yakalandı

Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin tuvaletine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak", "askeri ceza kanununa muhalefet", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" ile "hakaret" suçlarından hakkında toplam 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.