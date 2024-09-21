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        Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan aranan hükümlü, evinin tuvaletindeki gizli bölmede yakalandı

        Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin tuvaletine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:08
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        Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan aranan hükümlü, evinin tuvaletindeki gizli bölmede yakalandı
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        Kırıkkale'de 5 ayrı suçtan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evinin tuvaletine yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "basit yaralama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak", "askeri ceza kanununa muhalefet", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma, bulundurma" ile "hakaret" suçlarından hakkında toplam 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        M.G. çalışmanın ardından Hidayet Doğruer Mahallesi'ndeki evinde arama yapan ekiplerce tuvaletteki gizli bölmede yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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