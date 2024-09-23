Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Heyet, daha sonra Vali Mehmet Makas'ı ziyaret ederek kutlamalar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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