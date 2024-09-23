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        Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

        Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:00
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        Kırıkkale'de Ahilik Haftası kutlamaları başladı
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        Kırıkkale'de Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Ticaret İl Müdürü Mehmet Demir, SGK İl Müdürü Hüseyin Akturan, yılın Ahisi seçilen Yusuf Ersan, oda başkanları ve esnaf katıldı.

        Heyet, daha sonra Vali Mehmet Makas'ı ziyaret ederek kutlamalar hakkında bilgi verdi.

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