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        Kırıkkale'de Ulaş Barajı inşası devam ediyor

        Kırıkkale merkezde inşası devam eden Ulaş Barajı'nda önyüz beton çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 16:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:01
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        Kırıkkale'de Ulaş Barajı inşası devam ediyor
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        Kırıkkale merkezde inşası devam eden Ulaş Barajı'nda önyüz beton çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Temelden yüksekliği 46,50 metre olarak projelendirilen Ulaş Barajı'nın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildiği aktarılan açıklamada, 1,83 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak barajın, 3 bin 110 dekar araziye can suyu vereceği vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Ulaş Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini, yüzde 21 fiziki gerçekleşme sağlandığını belirtti.

        Balta, Ulaş Barajı'ndaki çalışmaların takip edildiğini, projenin tamamlanması için gereken desteği verdiklerini vurguladı.

        Barajda şu anda dipsavak imalatlarının tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Balta, "Ulaşım yolları, dolusavak kazıları, gövde kazıları devam ediyor. Derivasyon kanalı, memba batordosu ve içme suyu isale hattı ile rölekasyon yolu imalatlarını tamamladık. Dipsavak cebri boru imalatı tamamlandı, kondüvi betonu için çalışmalar devam etmektedir." ifadesini kullandı.

        Balta, 3 bin 110 dekar araziye can suyu verecek Ulaş Barajı'nın, bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirtti.

        Baraj sayesinde modern sulamayla tanışacak 3 bin 110 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğini, verimin artacağını ifade eden Balta, sulu tarıma geçilmesiyle çiftçilerin farklı ürünler ekip dikebileceğine dikkati çekti.

        Balta, kazançları artacak Kırıkkaleli üreticilerin 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 12 milyon lira daha fazla kazanacağını kaydetti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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