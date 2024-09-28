Kırıkkale'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 06 AJ 7000 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolu Kaletepe Mahallesi mevkisinde bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Z.Z yaralandı.
Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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